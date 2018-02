Às 9h18 de quarta-feira 21-5-14 a Lua ingressou em Peixes para cumprir sua fase QUARTO MINGUANTE em conjunção com Netuno, sextil com Plutão, trígono com Júpiter e Saturno, e quadratura com Mercúrio até 3h25 de sexta-feira 23-5-14, horário de Brasília.

Tua alma está aprisionada em teu corpo à espera que a resgates e libertes. Como recompensa desse ato de heroísmo Tu conseguirás ver a Vida como o Divino a enxerga.

Nove assuntos precisas compreender e superar para libertar tua alma e abrir a visão divina.

O primeiro assunto diz respeito da relação que manténs com a sexualidade, que de tanto girares em torno dessa acabou deixando de ser algo espontâneo e natural para se converter numa dimensão cheia de segredos e problemas.

O segundo assunto gira em torno do tempo e recursos que gastas na construção de conforto físico, te antecipando constantemente a situações que, talvez, nunca acontecerão, e te dedicando tanto a te proteger antecipadamente de intempéries que nunca experimentarás.

O terceiro assunto é dinheiro, o qual, em vez de permitires que flua e esteja sempre presente pelo movimento tentas acumulá-lo e represá-lo para, supostamente, tê-lo sempre à mão para te proteger.

O quarto assunto é a quantidade de tempo que vives com medo, condicionando grande parte de tuas atividades tendo como motivo oculto o medo que sentes.

O quinto assunto é o ódio, que resulta numa infinidade de ressentimentos tão profundos que os ocultas até de ti, rejeitando-os como se fossem coisa de outras pessoas.

O sexto assunto é a parte que joga tua ambição, que não se cansa de inventar objetivos novos e nunca te deixa em paz para desfrutar o que já conquistaste.

O sétimo assunto é o orgulho, a satisfação do teu intelecto ao pensar em si próprio, o que torna tua mente uma barreira para a alma, em vez de ser uma película transparente que lhe sirva de manifestação.

O oitavo assunto é a separatividade, tudo que te leva a pensar que teus semelhantes não sejam tão semelhantes assim, porém, diferentes e, por isso, não compreendes nunca a riqueza envolvida na congregação.

O nono assunto é a crueldade a que necessariamente conduz toda manobra de domínio e poder que exerces sobre outras pessoas.

Todos esses nove assuntos terás de mastigar, digerir e superar se quiserdes libertar teu ser mais profundo, aquele que, quando livre, te dotará com a visão divina. Terás de vencê-los, mas a luta é difícil, quando pensas que venceste, cada assunto se multiplica em outros nove.

Até atingires a vitória verdadeira, conquistarás, perderás, conquistarás, perderás, conquistarás, perderás, nunca serás verdadeiramente livre.