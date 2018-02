Das 19h54 de sexta-feira 22-3-13 até 0h29 de sábado 23-3-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está em sextil com Júpiter e quadratura com Saturno.

Tu és o cativador, a captura e aquilo que cativas.

Como poderias ter imaginado que te livrarias de tua própria alma?

O mundo é o mundo porque você é o mundo em todas suas dimensões, você é o mundo que criticas e abominas, você é o mundo idealizado por você, você é as pessoas que te são simpáticas, mas você também é as pessoas que te são antipáticas. Você é todas elas, o mundo é o somatório; anima mundi é o mercado onde se acotovelam dimensões muito diferentes, por aqui há humanos capazes de derrotar impérios sem brandir armas e há também os que mentem descaradamente até acreditarem nas próprias mentiras e encarnam patifes que venderiam as mães se a proposta for interessante.

Nós somos o mundo, nos glorificamos através de elevadas presenças que incentivam o melhor que nossa humanidade pode manifestar.

Nós somos o mundo, as vilezas de nossa humanidade podem ser encontradas em nossos íntimos pensamentos se as procurarmos com honestidade, mas as vilezas não se importam com esses detalhes.

Aceite que sua presença se desenvolve numa área de influência que você irradia através de pensamentos, palavras e atos, todos os quais se entrelaçam com o somatório de pensamentos, palavras e atos de toda nossa humanidade.

No epicentro dessa área de influência está o ser interior que todos nós somos, o que decide o sentido que essa influência terá.

Neste mesmo momento você está em plena decisão, que tomará uma forma e que definirá vários tempos do futuro.

Você é a alma que decide, você é o fruto da decisão e você é o ato de decidir.