Noite informada

Das 22h46 de segunda-feira 23-4-12 até 6h17 de terça-feira 24-4-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em sextil com Urano e Mercúrio.

Uma noite cheia de informações nesta parte do mundo, as quais, certamente, acontecerão em sonhos para a maior parte das pessoas. Algumas insones e ansiosas por essas informações permanecerão vigilantes, mas isso é desnecessário, as informações que a alma recebe através de sonhos são tão eficientes quanto as que a consciência diurna processa.

Para as pessoas que se encontram em outros fusos horários, este período será propício para aplicar dinâmica nos assuntos que mais interessarem.

Nada deve ficar quieto, nem sequer você na cama, que está dormindo, mas sonhando coisas importantes, nem tampouco devem ficar quietas as pessoas que estejam em lugares do mundo onde este período acontecer na vigília.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Próximo boletim será publicado às 6h17 de 24/4/12