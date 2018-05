Noite de luxo e prazeres

Às 17h54 de sábado 25-6-11 a Lua que míngua ingressou em Touro e permanece em conjunção a Júpiter e trígono com Plutão até 6h22 de domingo 26-6-11, horário de Brasília.

Noite de prazeres e luxo para as almas cuja principal intenção é a satisfação de desejos e a vida inteira gira em torno dessa dinâmica. Nada deve criticar-se a esse respeito, pois o mundo é feito assim, para que nos convençamos de que só a satisfação de desejos nos brindaria com a felicidade ansiada, mas pouco compreendida.

Acontece apenas que, tal qual a simbologia do Ying-Yang, em que cada uma das partes leva embutida uma porção de seu contrário, dentro de cada prazer há também a porção de seu oposto, a frustração.

Nada insensato há na busca de satisfazer prazeres, é mais do que legítimo. Porém, para as almas que buscam sabedoria superior é imprescindível considerar com atenção e permanecerem conscientes da porta que abrem à dor toda vez que se lançam em busca de satisfação de desejos.

Por isso, este mesmo período em que as circunstâncias são propícias à satisfação de desejos que brindem com prazer também servirá para quem aspire orientar-se por uma luz superior à dos desejos, a vida da alma, que pode ser contatada através de meditação ou de orações.

Próximo boletim será publicado às 6h22 de 26/6/11