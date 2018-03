Nada em excesso

Às 23h37 de sexta-feira 18-1-13 a Lua quarto crescente ingressou em Touro e está em sextil com Netuno e trígono com Plutão até 19h30 de sábado 19-1-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Aquário.

Prazeres simples e sem excesso, para que não se convertam no contrário pelos resultados, assim você poderá aproveitar bem este momento.

Entre no mundo dos sonhos com a imaginação vinculada àquilo que faria você sentir um pouco mais de confiança e propiciar que sua alma se sinta mais valorizada também e, quando despertar no sábado, inicie o mais cedo possível os movimentos para obter o que pretende.

Porém, mesmo que você tenha lido este artigo quando o sábado estiver avançado, ainda assim aproveite a oportunidade e continue na marcha firme, porém serena, na direção de obter prazeres simples e sem excesso, para que não se convertam no contrário pelos resultados.

Cuide bem do seu corpo, ingerindo comidas simples, ou se preferir a sofisticação, consuma em doses que possam ser digeridas sem que todos os outros órgãos do seu corpo tenham de sofrer por isso.

Use boas roupas também, não precisam ser caras nem sofisticadas, mas umas que outorguem a você um ar bem apresentado, você verá que isso não é firula apenas, pois criará uma onda mediante a qual leveza e prazer circularão com maior fluidez.