Nada de normalidade! A Lua está VAZIA

Das 11h34 de terça-feira 17-4-12 até 13h de quarta-feira 18-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está VAZIA

Suspenda tudo!

A ciranda produtiva não deve sequestrar sua alma durante este período, que é auspicioso para se entregar ao “dolce far niente”, ao ócio criativo, como se deu a chamar esse ato na modernidade, ou à simples arte da despreocupação.

A ordem estelar é, você não precisa se preocupar com nada, ganhou uma licença, bastante longa, de quase 25 horas, para se recolher da ciranda produtiva e não se obrigar a absolutamente nada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este pode ser seu momento subversivo, seu momento libertário, quando sua alma dá o grito de liberdade e se dedica a viver sem nenhuma preocupação.

Dizem as más línguas, as críticas, que este tipo de sugestão seria politicamente incorreto, pois como deveríamos nos despreocupar acontecendo tanta coisa errada no mundo?

Porém, até hoje não se pode corroborar que a preocupação, que sempre degringola em angústia, tenha contribuído positivamente para solucionar os problemas do mundo.

Pelo contrário, pessoas alegres, despreocupadas e com bom ânimo são boas influências que, juntas, podem criar correntes tão positivas que inúmeros problemas seriam solucionados automaticamente.

Saia já da ciranda produtiva!

Agora entre em sua vida interior, valorize a subjetividade, ouça uma boa música, puxe conversas descontraídas, faça um pouco de ginástica, passei por aí sem rumo definido e, principalmente, dê boas risadas com as trapalhadas que acontecerem, pois são fruto da teimosia do mundo, que finge tudo continuar normal enquanto a Lua está VAZIA.

Nada de normalidade! Desmarque todos os compromissos e se permita viver um longo momento de férias bem no meio da semana útil.

Fazendo assim você terá muito melhor ânimo e energia para, depois, retomar a ciranda produtiva.

Próximo boletim será publicado às 13h de 18/4/12