Mundo em agonia

Às 12h19 de quarta-feira 5-10-11 a Lua quarto crescente ingressou em Aquário e permanece em sextil com Urano, quadratura com Júpiter e oposição a Marte até 8h08 de quinta-feira 6-10-11, horário de Brasília.

Todos merecemos o progresso e bem-estar, por isso inventamos governos e instituições, para que em nome do que merecemos zelem pelas leis e mecanismos que assegurem essas condições ao maior número possível de pessoas, tendo em vista que um dia, todos, sem exceção, deverão ser incluídos.

Nada deu certo! Os personagens se tornaram maiores que as instituições que deviam representar e o bem particular de grupos e desses personagens foi posto acima do bem comum que deveriam ter protegido e incentivado.

Isso vem acontecendo há muito tempo, promovendo o necessário ajuste, que é o que está acontecendo agora.

Enquanto isso, o anseio legítimo de progresso e bem-estar continua fluindo através da alma humana e só esse importa. Se o mundo está no fim, merece está-lo, pois traiu os princípios sobre os quais foi erguido.

Se o mundo está no fim é porque um novo vem por aí para substituí-lo e todos devemos celebrar o acontecimento, mas principalmente devemos fazer a parte que nos toca, ajustando e reparando os erros que tenhamos cometido e que se agregaram ao somatório de injustiças gerais que resultou no decadente mundo atual em que existimos.

Por isso a ambiguidade do ânimo atual, que mistura desejo legítimo de progresso com a percepção de que o mundo atual não o promoveria e, por isso, sua necessária substituição que, paradoxalmente, dá início a um tempo de diminuição, o contrário do progresso buscado e merecido.

E vai tentar descansar com um barulho desses na consciência!

Próximo boletim será publicado às 8h08 de 6/10/11