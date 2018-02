Muito KARMA nessa hora!

Às 17h31 de sexta-feira 15-7-11 a Lua ainda Cheia ingressou em Aquário e permanece em quadratura com Júpiter e trígono com Saturno até 14h41 de sábado 16-7-11, horário de Brasília.

Karma: o que você plantar, você colherá.

Uma lei cósmica fácil de compreender, mas difícil de engolir, principalmente por uma espécie como a nossa que se gaba de livre e soberana sobre o destino, mas que grande parte de essa idéia se baseia na arrogância de considerar que seria possível fazer qualquer coisa sem responsabilizar-se sobre os resultados.

Assim pensa muita gente porque não vê imediatamente o resultado do ato. Porém, a lei do Karma conta com a eternidade e ainda que você perca o fio da meada que une você aos resultados, o fio da meada nunca perde você de vista e te persegue “encadernação após encadernação” até que tua alma adquira respeito em relação à vida.

Tuas obras são teus filhos e esses ficarão no teu encalço até que os libertes de ti.

Este é um momento de Karma.

Próximo boletim será publicado às 14h41 de 16/7/11