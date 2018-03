Muito cacique e pouco índio

29-4-12 – domingo – Da 1h18 até 17h31, horário de Brasília, a Lua de Leão atinge a fase quarto crescente em trígono com Mercúrio. No mesmo período, Sol e Plutão estão em trígono.

Muito cacique e nenhum índio para receber as ordens, assim anda nossa humanidade por aí, estragando domingos com uma estranha mania de se convencer de ter, cada pessoa, a absoluta razão do seu lado, o que a autorizaria a tratar o resto do mundo como inferior.

Contudo, cada uma das pessoas pensa igual, não restando na prática nenhum inferior para seguir os comandos.

Esta é uma das tantas distorções da mente humana, que se convence de que quanto mais sobe na vida, quanto mais recursos tem à disposição, e quanto maior e mais brilhante for a razão que ilumina seus passos e atitudes, a partir de então o resto do mundo passará a ter a obrigação de servi-la.

Muito diferente são as coisas na dimensão espiritual, onde quanto mais elevação adquire um ser pelo seu próprio esforço, empenho e talento, mais se dispõe a prestar serviço a toda a criação.

Ou seja, aquele que chamamos de Altíssimo, em vez de pretender que a inteira criação sirva sua absoluta presença, faz o contrário, o tempo inteiro presta serviço, se sacrifica e está em contínua disponibilidade para que a ordem do Universo seja preservada.

Aqui na Terra experimentamos a distorção sombria disso, “subimos na vida”, como é dado a conhecer o processo de progredir, e quanto mais progredimos, mais buscamos que o resto do mundo nos sirva.

Observe neste período o quanto essa distorção empaca as coisas, porque se todo mundo se sente no topo do mundo, na crista da onda, quem vai sobrar para servir aos que assim se sentem?

