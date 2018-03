Muito além de sobreviver

Das 19h42 de segunda-feira 16-4-12 até 11h34 de terça-feira 17-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está em sextil com Plutão, quadratura com Vênus e sextil com Júpiter.

Em algum momento da existência sua alma vai topar com algo ou alguém que significará mais do que a própria preservação da existência, mais do que a sobrevivência e muito mais do que levar uma vida normal.

Perante essa experiência circulará em você uma energia que revigora, muito íntima, muito conhecida, como se sempre tivesse estado aí, mas você não a percebia, ou se a percebia não lhe dava o valor merecido.

Essa experiência significará uma inflexão nos acontecimentos na direção de vida mais abundante, nada voltará a ser como antes a partir de então.

Essa experiência pode acontecer a qualquer momento e até no meio de tarefas aparentemente desprezíveis, porque é a experiência da vida interior, que se irradia de dentro para fora outorgando significado renovado a todas as situações.

Você pode experimentar isso agora mesmo, se quiser, mas se não quiser ou achar que não tem tempo para essas coisas, então guarde a perspectiva de vir um dia a se entregar a tamanha intensidade, que não admite questionamento, apaga todas as críticas e engole a morte.

