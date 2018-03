16-10-11 – domingo – Das 5h54 até 21h06, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está em sextil com Marte. No mesmo período, Mercúrio e Plutão estão em sextil.

Idéias, muitas idéias e resoluções para concretizar essas idéias. Este é o espírito que se derrama sobre nossa humanidade neste momento.

É ótimo ter idéias, elas infundem entusiasmo e promovem a vontade de continuar lutando em nome do bem-estar e progresso.

A boa intenção de realizá-las, porém, sem que haja uma ação efetiva nesse sentido, eis a segura fórmula que pavimenta o caminho do inferno.

Boas intenções nunca realizadas ou no mínimo experimentadas pavimentam o caminho do inferno, que é o lugar subjetivo no qual você se culpará infinitamente por todo o ímpeto que ficou por isso mesmo.

Neste período sua mente será atiçada e instigada mais uma vez por idéias maravilhosas. Se você não tiver boa vontade de realizar pelo menos uma, desista de entusiasmar-se com essas, faça a si o favor de não entrar nesse ritmo, pois sem a ousadia da realização tudo resultará em inevitáveis decepção e culpa.

Porém, se você cansou de esperar por um acontecimento mágico e maravilhoso que mude sua vida e se dispõe a encarar a construção de seu próprio caminho, sintonize as ótimas idéias que circulam agora e escolha a quem mais apreciar para, nos dias seguintes, iniciar a realização.

Próximo boletim será publicado às 21h06 de 16/10/11