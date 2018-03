Mude a tradição

Das 21h07 de domingo 30-12-12 até 19h53 de segunda-feira 31-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está em quadratura com Saturno e trígono com Vênus. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Capricórnio.

Tradicionalmente, nossa humanidade eleva desejos e anseios no réveillon que espera ver realizados durante o ano novo.

Dessa vez, como a Lua estará VAZIA e essa não garante objetividade alguma, seria sábio adiantar o momento de elevar os desejos ao céu, ou atrasá-lo.

Ou seja, mandar a tradição catar coquinhos lá na esquina enquanto você toma suas decisões e faz suas promessas em outro momento mais tranquilo e propício.

Na segunda-feira, entre as 12h30 e 19h52, horário de verão de Brasília, será um período mais auspicioso para fazer o céu ouvir seus anseios do que o réveillon propriamente dito.’

Ou se preferir, já no ano 2013, a partir das 15h36, horário de verão de Brasília, também será melhor elevar seus clamorosos desejosos.

Contudo, você é humano, o que significa que deve fazer o que quiser, independente de orientações ou desorientações tratadas suscintamente nestas linhas aqui escritas.

A natureza deste período em particular é: muito cacique e pouco índio para receber ordens. Aí, já viu, né? Todos se sentindo no direito de fazer reclamações e ninguém na obrigação de fazer concessão alguma.

Ai! É nesse momento que nossa humanidade parece se esquecer de sua racionalidade, apelando para a estupidez mesmo.

O que fazer? Melhor não se envolver nessa onda, pelo menos isso, pois sem envolvimento você será uma pessoa a menos a alimentar essa voragem, que parece irresistível porque fundamentada na aparente honorabilidade de se fazer valer os direitos.