Mudando de rumo

Da 1h12 de segunda-feira 3-6-13 até 3h10 de terça-feira 4-6-13 a Lua que míngua em Áries está em conjunção com Urano e sextil com Júpiter. No mesmo período, Mercúrio em trígono com Netuno e Saturno.

Faça a sua reviravolta, está tudo dado para você mudar de rumo, se por ventura não mais lhe interessar o que a inércia empurra para se repetir ininterruptamente, apesar de você querer outra coisa diferente para sua vida.

A inércia se aproveita do desânimo, da preguiça, da indolência com que tratamos nossos sonhos e aspirações e, pelo seu próprio ritmo inerente, nos empurra enquanto não detemos tudo para impor nossas vontades.

Essa seria a hora da reviravolta, a de dar uma banana à inércia e colocar outro ritmo em andamento, um que seja resultado da força de vontade associada aos sonhos e aspirações.

Agora é propício tentar essa reviravolta, mas precisa de empenho, não acontece por si só. Sem levar isso em conta, o que continuará acontecendo por si só é a inércia, que ocupa o lugar do vazio deixado pela falta de vontade, por viajar demais na subjetividade dos sonhos e aspirações sem se empenhar o suficiente para tirá-los da gaveta abstrata e experimentá-los no concreto.

De vez em quando, como agora, o misterioso destino provoca algumas reviravoltas, só para nos lembrar de que nós mesmos precisamos provocá-las e colocar as coisas no rumo que desejarmos.

De um jeito ou de outro, pela mão misteriosa do destino ou pela firme mão de sua vontade, reviravoltas são propícias agora.