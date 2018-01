Às 9h06 de domingo 15-9-13 a Lua que cresce ingressou em Aquário e está em quadratura com Vênus e Saturno, sextil com Urano, trígono com Mercúrio e oposição a Marte até 5h20 de segunda-feira 16-9-13, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Urano em oposição.

Prepare-se para aceitar as mudanças de rumo, pois essas não vêm meramente para desmontar sua sacrossanta realidade e punir você com tarefas maiores e mais sofisticadas. Essa visão seria decorrente pura e simplesmente de seu mau humor, ponto final.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prepare-se para aceitar as mudanças de rumo considerando que muito provavelmente o rumo que você tinha estipulado não estava bem inserido em conjuntos maiores e mais sofisticados do que o seu alcance mental tinha imaginado.

Por isso vêm as mudanças de rumo, para você ter a oportunidade de se reinserir em vidas mais abundantes, superando os limites do calabouço conceitual em que se tinha metido.

Porém, a força do hábito transformada em vício faz com que nossa humanidade se apegue ao conforto (?) de seu sofrimento, de sua limitação, de seus equívocos e, quando deparada com a oportunidade de se reinventar, reage a isso com um mau humor infernal, literalmente, perdendo tanto tempo nessa dinâmica que a oportunidade acaba passando e o humano em particular volta por própria decisão ao conforto (?) de sua prisão. Por que permaneces na prisão se a porta do teu calabouço está aberta?

A semana útil vai começar com uma segunda-feira totalmente de Lua VAZIA. Ou seja, trabalhar nem pensar! A não ser que seu trabalho seja de ordem subjetiva, como a dos psicólogos e terapeutas. Porém, se o seu trabalho for do tipo que precisa resultar em fatos específicos, então seria melhor inventar uma desculpa e ficar em casa, ou não podendo fazer isso, concorrer ao trabalho com espírito leve, tendo mais cuidado do que o normal ao desempenhar suas tarefas.