Das 2h29 de quarta-feira 2-4-14 até 3h43 de quinta-feira 3-4-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em sextil com Mercúrio, oposição a Saturno e quadratura com Vênus. No mesmo período, Sol e Urano em conjunção.

Ainda que resistas às mudanças que, por essa resistência, vão sendo empurradas a um futuro incerto, e ainda que te munas de todos os argumentos brilhantes para justificar essa resistência, e ainda por cima que sintas um cansaço sideral toda vez que este assunto for tocado, ainda assim as mudanças terão de ocorrer.

É conveniente que Tu vás ao encontro dessas mudanças em vez de esperar que elas venham de encontro a ti.

Porém, se nem assim queres fazer o que está caindo de maduro para fazer, se ainda teus argumentos de cansaço vencerem mais esta rodada, então consagra tua preguiça, entrega-a a esse Algo Maior que teus pressentimentos visualizam, sem conseguir explicar.

Essa consagração pelo menos dará um toque de pureza à tua indolência.

Porém, não te enganes, sempre será melhor ir ao encontro do destino do que esperar que esse venha de encontro a ti.

Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, reza o provérbio muçulmano.

O destino da fusão entre o humano e a montanha se cumprirá, mas no primeiro caso será a conquista de quem chega ao cume pelo seu próprio esforço, enquanto que no segundo o destino da fusão acontecerá por uma avalanche que soterrará o preguiçoso conquistador.