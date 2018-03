Momento peculiar

24-3-12 – sábado – Das 14h18 até 18h44, horário de Brasília, a Lua Nova de Áries está VAZIA. No mesmo período, Sol e Urano em conjunção.

Este é um período peculiar, em que apesar da falta de objetivação inerente a todo momento de Lua VAZIA, há também a conjunção do Sol e Urano acontecendo em SINCRONIA com esse, o que ocasiona a peculiaridade.

Tal peculiaridade consiste em a mente humana fervilhar de idéias brilhantes que trazem consigo esse aroma de entusiasmo, da boa vontade de arregaçar as mangas e dar uma banana às contrariedades, instituindo-se um caminho de elevação.

Isso será sempre muito bom, mas como a Lua está VAZIA, será sábio depois conferir se as brilhantes idéias que apareceram agora se mantêm com o mesmo vigor com que surgiram, ou se não era tudo fogo de palha.

Outra sugestão importante para o momento atual é que você anote suas brilhantes idéias, porque com a mesma força e vigor com que surgirem poderão desaparecer também sem deixar rastro algum, e você ficará com aquela estranha sensação de ter sonhado algo muito importante, mas não ter a mínima idéia do que poderia ter sido.

Próximo boletim será publicado às 18h44 de 24/3/12