Das 11h06 de quinta-feira 7-7-11 até 3h31 de sexta-feira 8-7-11, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Libra está em conjunção com Saturno e trígono com Marte. No mesmo período, Vênus e Urano estão em quadratura.

Quem teve coragem e presença de espírito para tomar as duras decisões que o destino impôs através de seus misteriosos mecanismos nos dias anteriores começará agora mesmo a colher alguns bons resultados.

Quem achou que era melhor protelar descobrirá que as coisas se tornaram mais complicadas.

Este é um momento crucial para o mundo, assuntos relevantes ao futuro de nossa espécie estão sendo discutidos no seio do poder e ninguém sabe o que fazer. Os técnicos propõem, como usual, decisões matemáticas que não consideram o fator humano, o tratam como engrenagem de máquina. Eles não perceberam ainda que o mundo não é mais como antes e que suas decisões criarão e alimentarão as revoltas que governo algum de país nenhum será capaz de conter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é um momento crucial, mas se você não quer entendê-lo como um evento mundial, pelo menos observe que seus assuntos particulares navegam no fio da navalha e que não haveria sinceramente como achar que se poderia protelar ainda mais a tomada de decisões difíceis e duras.

Próximo boletim será publicado às 3h31 de 8/7/11