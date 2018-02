Minimize os prejuízos

Das 3h31 de sexta-feira 8-7-11 até 3h32 de sábado 9-7-11, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Libra está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Plutão estão em oposição.

Astrologicamente não seria propício tomar decisões durante este período, mas existencialmente talvez seja impossível driblar esse tipo de responsabilidade.

Siga você então o caminho de tentar criar o menor prejuízo possível com suas atitudes, o que não deve ser traduzido como a vontade de preservar as coisas como estão, porque do jeito que o mundo anda ele já decidiu faz tempo criar um prejuízo enorme para nossa espécie e, mesmo tendo tomado consciência disso, não tomou as decisões necessárias para deter essa voragem. Os Senhores da Guerra consideram que quanto pior for o panorama, mais benefícios eles colhem.

Se você é uma das almas que com muita dificuldade começou a despertar para uma realidade maior e se importa com as futuras gerações, então terá entendido a natureza da dificuldade de suas decisões, não tendo nelas a perspectiva de contribuir à preservação de como as coisas são, mas investir numa transformação que será dura, porém, infinitamente mais compassiva do que aquela que, por exemplo, salva bancos e governos e faz com que o povo pague a conta dos erros que esses cometem.

Prepare-se então para mais uma rodada de situações de difícil entendimento, mas que guardam em seu ventre a semente de uma transformação desejável.

Busque proteção no mundo divino.

Próximo boletim será publicado às 3h32 de 9/7/11