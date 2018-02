Micos e roubadas à vista!

Das 18h19 de sábado 23-7-11 até 1h41 de domingo 24-7-11, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Touro está em quincunce com Saturno.

Com o embalo produzido no período anterior não será nada difícil meter-se em roubadas durante este período, que é basicamente destinado ao célebre “sábado à noite”.

Observe os movimentos sutis do destino, testemunhe o quê as fibras mais íntimas do seu ser lhe informam, pois o que até pouco tempo atrás parecia destinado a ser um ótimo programa com surpreendente facilidade poderá se transformar num daqueles micos fenomenais que nem sequer poderiam ser tratados com bom humor e produzir gargalhadas.

Porém, no frigir dos ovos todos estamos sozinhos com nossas decisões íntimas e só você saberá escolher o que fazer com o embalo anterior e com o que intuitivamente começa a ser informado durante este período.

Próximo boletim será publicado à 1h41 de 24/7/11