Às 0h02 de quarta-feira 12-9-12 a Lua que míngua ingressou em Leão e está em conjunção com Vênus e trígono com Urano até 13h27, horário de Brasília.

Apesar da forte resistência que emperrou vários negócios e acordos importantes, um período como este pode ser de grande utilidade para encontrar a brecha que permitiria superar, ou pelo menos driblar essa resistência.

No âmbito empresarial e corporativo isto será evidente, porém, apesar de mais sutil e mascarado, isso pode ser comprovado também no âmbito pessoal. Afinal, todo relacionamento humano acabou se transformando numa mesa de negociações, já que todo mundo se sente único e original e, por isso, no direito de reinar absoluto sobre todas as outras pessoas.

Assim andam as coisas!

Contudo, enquanto não houver mudança substancial na consciência humana e todo relacionamento continuar sendo uma mesa de negociações, pelo menos então que se aproveitem devidamente as brechas que podem beneficiar a maior quantidade possível de pessoas.