Mentiras bem-sucedidas

Às 12h50 de domingo 24-3-13 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno e Mercúrio até 3h38 de segunda-feira 25-3-13, horário de Brasília.

É absolutamente possível mentir com sucesso, esconder durante tempos enormes traços de caráter radicalmente opostos àquilo que se manifesta.

Sim, e nossa humanidade faz disso um esporte predileto, se aprimora nesse jogo com o respaldo de longa cadeia de gerações e tradições que se alimentam e perpetuam o jogo.

Porém, um dia os jogos perdem a graça, aquilo que os fez ser bem-sucedidos, sua graça, acaba se extinguindo para renascer em outro jogo diferente.

Tudo que começa encontra seu fim, tudo que finaliza encontra a certeza do renascimento.

As mentiras têm pernas curtas, porém, ágeis e astutas, só que todas as pernas tropeçam e a situação, ao ser exposta, não revela beleza, só decaimento.

Cada alma terá de prestar contas da insistente conexão com a teia de mentiras que é a sociedade humana, seja por omissão ou comissão.

Veja as suas próprias com naturalidade, quem apontar um dedo em riste para dar sermão será imediatamente extinto com um raio cósmico.

Só se pode mudar aquilo que for enxergado com honestidade.