Às 6h29 de terça-feira 8-1-13 a Lua que míngua ingressou em Sagitário e está em quadratura com Netuno, trígono com Urano, oposição a Júpiter e sextil com Marte até 00h29 de quarta-feira 9-1-13, horário de verão de Brasília.

Um período agitado, não necessariamente produtivo, mas isso dependerá da capacidade de cada indivíduo humano sustentar um foco mental e se consagrar a realizá-lo.

A mente humana ainda é fraca, inconstante e dona de si mesma, até parece que não é nossa humanidade que pensa os pensamentos, parece que esses se pensam sozinhos, à revelia da vontade.

Assim é, mas só em parte, pois mesmo a distração, a falta de foco e a inconstância mental são fruto de uma decisão, inconsciente, diga-se de passagem, mas não por isso menos decidida.

É a decisão inconsciente que nossa humanidade toma para se deixar carregar pelos braços da indolência, atribuindo à inconstância mental sua aparente incapacidade de manter o foco no que for verdadeiramente importante.

Este é o verdadeiro desafio de nossa humanidade contemporânea, desenvolver a capacidade de deter as rédeas sobre sua própria mente.

É na mente que acontece a dispersão, porém, também é na mente que acontece a concentração.

Com a mesma assiduidade com que nossa humanidade se treina na dispersão precisará fazer o esforço de treinar a concentração.

Isso nada tem a ver com a suposta necessidade de deixar a mente em branco, vazia, isso não apenas é impossível como também perigoso.

Deter as rédeas da mente não significa esvaziá-la, mas preenchê-la com pensamentos que conduzam a uma vida mais digna e elevada. Ao fazer assim, os outros pensamentos, dispersos, fracos e inconstantes, acabam sendo substituídos pelos de natureza elevada, e assim, com o auxílio do tempo, a mente que anteriormente só atrapalhava se transforma em potente instrumento de criação de realidades.