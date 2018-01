Às 20h41 de sexta-feira 20-1-12 a Lua que míngua ingressou em Capricórnio e estará em quadratura com Urano, trígono com Júpiter e conjunção com Plutão até 10h31 de sábado 21-1-12, horário de verão de Brasília.

Mantenha a objetividade apesar das circunstâncias, que tendem a ser instáveis e em alguns momentos perturbadoras até. (nem sempre o perturbador é assustador, em alguns casos, por exemplo, podemos nos deparar com instantes de beleza que também são perturbadores.)

Mantenha a objetividade para que suas fantasias deixem o estado o subjetivo e encontrem mínimas chances de se realizar. Ou pelo menos tentar realizá-las.

Afinal, mais vale sua alma se frustrar por pelo menos ter tentado realizar essas fantasias do que continuar frustrada por nunca ter se atrevido a experimentá-las sequer.

Cuide apenas para que suas fantasias não se embrenhem pelo lado destrutivo da realidade universal, porque essa condição também estará bastante acentuada durante este período.

No fundo, toda fantasia leva em seu ventre a destruição, pelo próprio fato de ser fantasia. Porém, há processos destrutivos ingênuos e tão pouco ofensivos que no fim parecem inofensivos. Há, contudo, fantasias netamente sinistras e destrutivas, ou não?

Na manhã de sábado, já com outra onda, será propício avançar nas tarefas que deixou para fazer em algum momento do futuro. Esse momento é agora e poderá concluir essas tarefas com êxito.

Próximo boletim será publicado às 10h31 de 21/1/12