Manifestação sublime

Às 20h14 de sexta-feira 7-10-11 a Lua que cresce ingressou em Peixes e permanece em sextil com Plutão e Júpiter até 13h52 de sábado 8-10-11, horário de Brasília.

A alma humana é sensível o suficiente para captar a informação de que está em marcha algo sublime e maior do que todos os acontecimentos noticiados nos meios de comunicação.

Todos temos a íntima e inefável certeza de que há uma espécie de Plano Mestre em andamento; alguns nos dedicamos a vida inteira a decifrar esse Plano enquanto outros são indiferentes à íntima sensação e até a rejeitam insultando quaisquer especulações a respeito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso é irrelevante, quando o sublime se manifesta, melhor enfiar o violino no saco e aceitar a nossa insignificância, adotando a postura de testemunhas capazes de se admirar com as maravilhas da Vida e suas incontáveis manifestações.

O sublime se manifesta, vale a pena você adotar essa postura.

Próximo boletim será publicado às 13h52 de 8/10/11