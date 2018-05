Manhã de Lua VAZIA

30-6-11 – quinta-feira – Das 4h34 até 13h14, horário de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está VAZIA.

Eis uma manhã inútil do ponto de vista da ideologia produtiva de nossa civilização, mas extremamente rica em experiências subjetivas para as almas antenadas que andam pela vida afora em busca de crescer em sabedoria espiritual.

Porém, como a agenda produtiva e concreta da civilização nos esmaga com obrigações e horários, não será fácil aproveitar essas experiências subjetivas, mas valerá a pena todo empenho nesse sentido.

Em primeiro lugar, se você é uma dessas almas antenadas, perceberá que certos sonhos que aconteceram durante o sono continuarão rondando a mente com informações literalmente do além, para que você as traga ao aquém através do esforço intelectual, tentando decifrá-las. O empenho nesse sentido deve ser leve e descontraído, porque qualquer tensão faria com que essas preciosas informações caissem no esquecimento.

Enquanto isso, você terá de continuar sob o jugo das obrigações inscritas na agenda civilizada, mas com quase nenhuma vontade de se envolver nelas.

Divague mentalmente, encare as tarefas com leveza e, principalmente, não inicie nada que considerar importante, aguarde o próximo período para isso.

Próximo boletim será publicado às 13h14 de 30/6/11