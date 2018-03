Madrugada VAZIA

15-3-12 – quinta-feira – Das 4h35 até 7h25, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Sagitário está VAZIA.

Amanhecendo e se preocupando, péssima combinação!

Exorcize sumariamente as preocupações, ponha os pés no chão com ânimo, tendo em mente que parte desse estado de des-ânimo se deve à Lua VAZIA. A outra parte é toda sua!

Logo mais o dia vai entrar em curso normal, por isso, se for possível voltar a dormir até que este período termine, melhor!

Porém, se não puder, melhor também, porque você terá a oportunidade de se exercitar na sagrada arte da despreocupação que, dizem as línguas tontas, não deveria acontecer, ou deveria ser objeto de vergonha perante a miséria do mundo.

Bom, se preocupar-se fosse a cura da miséria, então essa não deveria existir, pois o que há por aí de gente preocupada!

Despreocupar-se é necessário, porque é imprescindível dizer não ao medo, fonte única de todas as preocupações.

