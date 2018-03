Madrugada VAZIA

11-3-12 – domingo – Das 0h10 até 2h25, horário de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA.

Este período de Lua VAZIA merece todo seu cuidado, se por acaso você for uma das almas que vagueiam pela madrugada à procura de quem sabe o quê!

É que a Lua VAZIA produz desorientação e, assim, se juntaria a fome com a vontade de comer e o resultado seria surpreendente, e nem sempre no bom sentido, normalmente no pior possível.

Por isso, se por acaso você está na rua, redobre cuidados e não inicie nenhum movimento nem tampouco chegue a lugar algum enquanto a Lua estiver VAZIA. Fique no lugar em que se encontra até este período terminar e tudo voltar ao normal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E se você é uma das almas felizardas que está em casa, sob a proteção do seu próprio mundo, essa será a melhor das condições possíveis.

Estando em casa, ou você se entrega ao sono ou você também pode usar o tempo para fazer uma boa leitura ou assistir um bom filme.

Próximo boletim será publicado às 2h25 de 11/3/12