Das 23h32 de quarta-feira 13-7-11 até 9h55 de quinta-feira 14-7-11, horário de Brasília, a Lua Cheia de Capricórnio está em quadratura com Saturno e oposição a Vênus.

Uma madrugada cheia de…. preocupações! O que parecia bom assumiu vieses desagradáveis e as facilidades que pintavam tranquilas se tornaram cheias de espinhos.

No fundo a alma humana sabe reconhecer que as coisas não estão nada bem no mundo, mas ainda finge que se conseguir se salvar sozinha isso lhe assegurará proteção contra danos, tempestades e que a turnê do fim do mundo passará longe da casa dela.

Como alguém poderia se dar bem num mundo que anda mal?

É o conceito de se dar bem que precisa ser reformulado, só isso.

Depois de uma madrugada dessas e diante da iminência da Lua Cheia, faça o possível para não carregar pelo dia afora o estado de ânimo que a madrugada tenha produzido.

Eleve uma oração ao céu em busca de inspiração, pois só isso, que é muito, lhe será oferecido hoje.

Próximo boletim será publicado às 9h55 de 14/7/11