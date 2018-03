Das 16h09 de domingo 27-1-13 até 15h de segunda-feira 28-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua ainda CHEIA de Leão está em oposição a Marte.

Lute sua luta, porque o mundo não lhe outorgará seus direitos só porque é assim que as coisas deveriam ser e porque você os merece.

Lute sua luta, mas com elegância, pois acusar, dar sermões, insultar, perder a cabeça e se irritar será a forma mais eficiente de você ficar só nisso e no fim do dia perceber que gastou muita energia, mas naaaada de recuperar ou de fazer valer seus direitos.

Lute sua luta com elegância, ciente de que esse é um aspecto infalível da existência, a arena imprescindível onde se faz o trabalho, de geração em geração, para que os direitos sejam preservados, sustentados e assimilados.

Um dia essa luta terminará para muito provavelmente ser substituída por outra, ainda desconhecida, nem vale a pena especular sobre ela.

Você saberá qual é o assunto de sua luta particular, se no relacionamento pessoal, se no trabalho, se no convívio social, ou se em todos esses e outros âmbitos também, tudo simultaneamente.

Encare todas as frentes, melhor lutar do que se convencer de que você seria uma alma da paz e sair de fininho para não fazer o necessário.

Ser da paz não é o mesmo que se abster de lutar.

Ser da paz significa apenas não ofender ninguém intencionalmente.