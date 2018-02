Das 8h14 de quinta-feira 2-5-13 até 0h26 de sexta-feira 3-5-13, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Aquário está em trígono com Júpiter e quadratura com Vênus.

Pode muito bem ter acontecido que você, de tanto ansiar viver na luz tenha ido parar nas profundezas escuras e retorcidas, num labirinto que se tornou familiar e ao qual sua alma se afeiçoou e rendeu.

Assim é que depois de muitos anos, incontáveis já, pois a consciência vigilante perdeu o fio da meada, você se descobre carregando seu quinhão de degradação e submissão. Acha forte demais? Busque orientação em outro lugar, na boa.

Porém, se você deseja ardentemente afastar esse lixo com um ademão, então procure entender seus semelhantes, que tentam o mesmo.

Há um segredo oculto em todo esse lixo, algo que impede que esse ademão afaste a corrupção de perto e a torne banida para sempre.

Nesse lixo se oculta um grão de ouro, um tesouro escondido no coração nojento da figura disforme.

Temer as trevas é uma adversidade para seu plano de se livrar dessas. É preciso, com muita coragem e determinação, aceitar o que for abominável em sua própria alma para lhe dar fim.

Essa luta interior é o momento supremo para quem já experimentou de tudo e não consegue mais se refugiar em paz nas trivialidades.