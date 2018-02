1-5-13 – quarta-feira – Das 11h08 até 11h21, horário de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está VAZIA.

Feriado e Lua VAZIA bem curtinha, que comentário isso mereceria?

Só o do silêncio, mas antes de silenciar, um lembrete, bons estados de ânimo podem ser definitivamente estragados com comentários fora da hora e do lugar certo.

Sacou?