Lua VAZIA peculiar

Das 7h42 de segunda-feira 11-6-12 até 1h22 de terça-feira 12-6-12, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Peixes está VAZIA. No mesmo período, Júpiter ingressa em Gêmeos, Mercúrio em quadratura com Urano e oposição a Plutão.

Este é um período para lá de peculiar, pois ainda que feito de Lua VAZIA, ocorrem em seu ventre eventos de grande importância.

É em períodos assim que nossa humanidade não sabe o que faz, mas acaba fazendo coisas muito importantes. Porém, para nossa humanidade isso é temerário e digno de temor também, pois temos esta mania de pretender estar sempre no domínio e, se há algo que se pode afirmar peremptoriamente a respeito deste período é que não se pode esperar ter domínio sobre coisa alguma.

Movimentos maiores da História humana, a visível e a invisível, convergem para este período e provocam diversos sinais, perturbadores alguns, alimento para esperança outros.

Francamente, não gostaria de estar na pele dos governantes neste momento, pois eles e elas experimentam as saias mais justas ao ter de administrar a inércia de um sistema que está morto, sem saber ainda o que fazer para enveredar as coisas para um destino maior e melhor. Tristemente, hoje em dia não há ninguém no comando dos governos do mundo com presença de espírito suficiente para peitar o sistema decadente e instaurar as sementes do mundo maior e melhor que já está disponível.

Porém, isso não é por falta de conselho nem de sugestões, o mundo espiritual faz o possível para essas pessoas que comandam terem intuições, mas raramente essas são colocadas em prática, os governantes pensam muito pequeno, pensam apenas em si, em seus partidos, imaginam que estão no lugar em que se encontram como recompensa pelos seus esforços e não para prestar o devido serviço que a dignidade de seus cargos lhes conferem.

Por isso, períodos como o atual são interessantes de observar, para contemplar o quanto os deslizes que os governantes cometem têm por trás a mão misteriosa do mundo espiritual induzindo acontecimentos que não podem mais esperar pela vontade distorcida desses governantes.

Próximo boletim será publicado à 1h22 de 12/6/12