Lua VAZIA – Nada fácil

27-1-12 – sexta-feira – Das 2h54 até 16h29, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio faz quadratura com Saturno e logo depois ingressa em Aquário.

Nada fácil este período, viu?

Circunstâncias adversas, mas ao mesmo tempo todas essas urgem que você tome medidas e atitudes.

Uma combinação que pode induzir a erros enormes, pois a Lua está VAZIA e nada pode ser objetivado com pleno sucesso.

Ideal seria deter todos os movimentos, mas aí que está a dificuldade do momento atual, as circunstâncias não parecem respeitar isso e, pelo contrário, urgem que você tome atitudes concretas.

O quanto você puder protelar essas atitudes, melhor! Porém, se não for possível, tome medidas paliativas apenas, ciente de que no futuro próximo terá de voltar sobre esses assuntos para resolvê-los definitivamente.

Faça como fazem os políticos todos os dias do ano, maquie tudo e viva da aparência de tudo estar bem no melhor dos mundos. Porém, logo depois que este período terminar, renuncie à vida de político e se dedique com afinco a solucionar de verdade os problemas, tendo em vista o futuro e nada além desse.

Próximo boletim será publicado às 16h29 de 27/1/12