Lua VAZIA – Hakuna Matata

Das 9h15 de sexta-feira 29-11-13 até 2h04 de sábado 30-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA

Hakuna Matata é uma frase do idioma suaíle, uma língua falada na África oriental, que significa “sem problemas” ou “não se preocupe“. A frase é muito utilizada em países como a Tanzânia e o Quênia. A expressão é usada com enorme frequência, com o sentido de OK ou “sem problemas”, para responder perguntas. “Hakuna” significa não há, e “matata” significa problemas.

Neste link, no youtube, dá para refrescar a memória do Hakuna Matata

http://youtu.be/gaCLr0nYCMs

Hakuna Matata foi imortalizado no filme “Rei Leão”, no diálogo entre Timão, Pumba e Simba, e a frase sintetiza a sagrada arte da despreocupação como meio de superar tudo. Se aplica muito bem a todos os períodos de Lua VAZIA

Aqui vai a transcrição do diálogo, que consta da canção.

-Timão: Hakuna Matata, é lindo dizer

-Pumba: Hakuna Matata!!, sim vai entender!!

-Timão: Os seus problemas, você deve esquecer

-Timão/Pumba: Isso é viver, é aprender

-Timão: Hakuna Matata!!

-Simba: Hakuna matata?

-Pumba: É! É o nosso lema!

-Simba: Lema? O que é isso?

-Timão: Nada, não confunda com lesma (risos)

-Pumba: Sabe garoto? Essas duas palavras resolvem todos os seus problemas!

-Timão: Tem razão, veja o Pumba por Exemplo.

ouça, quando ele era um filhote…

-Pumba: Quando eu era um filhooooteee!…

-Timão: É, foi bom isso hein?

-Pumba: Obrigado.

-Timão: Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão, que esvaziava a savana depois da refeição!

-Pumba: Era só eu chegar, e era um tormento!

Quando eu via, todo mundo sentar contra o vento!!

AAAAAIIII QUE VEXAME!

-Timão: Era um vexame!

-Pumba: Quis mudar meu nome!

-Timão: Ah o que é que tem o nome?

-Pumba: Me sentia tão triste!

-Timão: Se sentia triste!

-Pumba: cada vez que eu…

-Timão: Ei Pumba, na frente das crianças não!

-Pumba: Ah desculpe!

-Timão/Pumba: Hakuna matata, é lindo dizer, Hakuna matata, sim vai entender!

-Simba: Os seus problemas, você deve esquecer!

-Timão: É isso ai garoto!

-Todos: isso é viver, é aprender, Hakuna MATATA!

-Timão: Bem-vindo ao nosso humilde lar

-Simba: Vocês moram aqui?!

-Timão: Moramos onde queremos

-Pumba: É lá é onde o bumbum descansa!

-Simba: É bonito!

-Pumba: (arroto) Que fome!

-Simba: Eu seria capaz de comer uma zebra inteira

-Timão: Hãhãhã,aqui não tem zebra

-Simba: Um antílope?

-Timão: Não,não

-Simba: Coelho?

-Timão: Não! ouça aqui, vivendo como a gente, vai comer como a gente, olhe!, aqui é um bom lugar para descolar algum grude!

-Simba: Hãn! O que é isso?

-Timão: Comida, o que parece?

-Simba: Bleergh! Que nojo!

-Timão: Hum hum hum, gosto de galinha!

-Pumba: Viscoso, mas gostoso!

-Timão: Isso são guloseimas raras, uma noz, muito gostosa e crocante (sotaque Francês)

-Pumba: Vai aprender à gostar

-Timão: É o que eu digo garoto! Essa é que é a boa vida, sem regras ou responsabilidades! Huuumm é do tipo cremoso! E acima de tudo, sem problemas! E então?

-Simba: Tudo bem, hakuna matata? Viscoso, mas gostoso!

-Timão: É isso ai!!

-Todos: Hakuna, matata, Hakuna, matata, Hakuna, matata ,Hakuna!…

-Simba: Os seus problemas, você deve esquecer!

-Todos: Isso é viver, é aprender!

-Timão: Hakuna matata!

-Simba: Hakuna matata!

-Timão: Hakuna matata! Hatuuuuuuuuna matata! Hakuna matata iiiiihhhhh!