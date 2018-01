Lua VAZIA de 31-7-14

31-7-14 – quinta-feira – Das 11h47 até 13h09, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA

Durante este curto espaço de tempo procura dominar tua ansiedade, pois nada precisas fazer acontecer nem tampouco ficar esperando que algo aconteça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Utiliza este breve momento para te despreocupar, pois, com a alma alegre e leve poderás, depois, retomar tuas tarefas e compromissos e ser muito mais eficiente.

Se por ventura marcaste algum almoço de negócios e não pudeste deixá-lo para outra ocasião, aceita os inconvenientes que acontecerem, aceita tudo com bom humor e aguarda para fazer as tuas intervenções na hora do cafezinho, depois que este período tiver acabado.