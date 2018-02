Lua VAZIA de 30/9 e 1/10/14

Das 0h29 de terça-feira 30-9-14 até 1h41 de quarta-feira 1-10-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA

Tempo livre, o que fazer com tanto?

Poderias perguntar-te algo semelhante, mas bem diferente. Vida, o que fazer com tanta?

Como resultado da severidade da educação, que trata as crianças como retardadas às quais deve-se enfiar goela abaixo um montão de conteúdo que nunca mais elas irão precisar durante a existência, inseris-te em ti a ideia de que tudo deveria partir do princípio da falta e não o precisava ser, partir do princípio da abundância.

Tempo, por exemplo, sentes mais falta desse do que te parece haver tempo de sobra, não é mesmo?

Porém, tens todo o tempo disponível, é a tua maneira de pensá-lo que o torna escasso.

Este longo período de Lua VAZIA, por exemplo, te devolve a capacidade de escolher a abundância, permitindo-te que descanses ou, pelo menos, que te despreocupes de se as coisas vão dar certo ou errado.

Viver despreocupadamente, há quanto tempo não fazes isso?

Hoje o céu te outorga uma licença para que experimentes novamente essa sensação plena e leve.