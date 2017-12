Lua VAZIA de 29 e 30/8/2014

Das 13h de sexta-feira 29-8-14 até5h53 de sábado 30-8-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA

Tua sensibilidade informa que deves deixar de trabalhar e adiantar teu descanso de final de semana, só falta combinares com teu chefe, que certamente será uma alma receptiva e compreensiva, que Tu tens argumentos cósmicos para autorizar um aumento do final de semana.

Faze isso com elegância, ousa ser uma das almas pioneiras na criação de uma agenda sincronizada devidamente com eventos cósmicos; um dia, no futuro, essa será uma prática corriqueira, por enquanto parece loucura apenas.

Porém, quem levar a sério sua própria sensibilidade perceberá que não é uma proposta descabida, mas que, pelo contrário, fará todo o sentido do Universo encerrar as atividades objetivas depois do almoço.

Aproveita esse período para te divertir, para te reunir com as pessoas amigas e jogar conversa fora, ou se não tiveres vontade de ver ninguém, então visita algum lugar de arte, ou simplesmente ouve música, uma que eleve teu espírito acima das picuinhas que nossa civilização entrona nos lugares de maior importância.