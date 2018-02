Lua VAZIA de 28/9/14

28-9-14 – domingo – Das 17h31 até 19h50, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está VAZIA

Termina bem teu domingo para iniciares ainda melhor a semana útil.

Evita encrencas, se por ventura alguma iniciar nem queiras fazer o papel de quem apaga o fogo, simplesmente te retira para dessa não participar.

Em geral, é possível perceber que em vez de as pessoas aceitarem o medo que sentem elas reagem com violência e não raramente agridem quem estiver por perto, em diversos graus de intensidade, dependendo do histórico dos relacionamentos.

Para que te meterias em algo assim?

Não tens nada mais agradável para fazer?