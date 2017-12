Lua VAZIA de 2/8/2014

Das 23h58 de sexta-feira 1-8-14 até 23h57 de sábado 2-8-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio em conjunção com Plutão e quadratura com Marte.

Todas as discussões começam com boas intenções, principalmente a do esclarecimento, a da tomada de posição, a defesa de princípios, há inúmeros bons motivos para as discussões acontecerem.

Porém, no frigir dos ovos as pessoas sempre caem na mesma armadilha, a de não ouvirem com atenção algo que seja diferente de seus requerimentos.

Umas dizem que fazem isso, mas por que, então, discutem e brigam?

Deveriam ser elas as que anulassem todas as brigas, mas não é isso que acontece.

Os argumentos são sempre bons, mas a prática não condiz com a elevação desses argumentos.

Neste momento coisas diferentes podem acontecer e a oportunidade de ir além dessa dialética está posta, que os humanos em vias de real esclarecimento aproveitem e transcendam o que, até agora, parecia impossível de transcender.