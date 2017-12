Lua VAZIA de 27/8/2014

Das 23h29 de terça-feira 26-8-14 até 18h54 de quarta-feira 27-8-14, horário de Brasília, a Lua NOVA de Virgem está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Marte em quadratura.

Este é o tempo da discórdia, quando cada uma das partes envolvidas arvora o antigo sentimento de estar com a razão do seu lado e, como resultado, as coisas não saem do lugar.

Assim é desde tempos antigos, mudam os personagens, as épocas e os cenários, mas a situação continua a mesma, a inflexibilidade toma conta das mentes e os ânimos esquentam e o impasse é criado.

Acontece assim nas instituições, acontece assim nas empresas, acontece assim entre as pessoas comuns, quando nossa humanidade se convence de estar com a razão ela não é mais ela, mas um elo a mais na antiga corrente de inflexibilidades que faz nossa humanidade quebrar a cara e não sair do lugar.

Quem está dentro da situação sente estar na crista da onda, cheio de si, defendendo razões poderosas, porém, é a mesma coisa de sempre, uma repetição que nunca saiu do lugar e que, pior ainda, provocou e continua provocando guerras.

Se quiseres ir além dessa voragem, considera tua existência como uma participação num colossal “reality show” no qual vence quem vivenciar tudo como um exercício de paciência, evitando reagir e se dedicando a encontrar a atitude mais sensata e flexível possível para lidar com o que por ventura emergir.