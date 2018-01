Lua VAZIA de 27-7-14

Das 21h37 de domingo 27-7-14 até 0h37 de terça-feira 29-7-14, horário de Brasília, a Lua NOVA de Leão está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Plutão estão em oposição.

Nada te obriga a nada neste momento, Tu és livre para decidir se queres continuar na roda produtiva da civilização ou se preferes responder a esse cansaço que te pesa nos ombros, retirando-te e aproveitando o tempo para recuperares a alegria.

Ainda assim, te digo, será difícil recuperar a alegria, as notícias te deprimem, as circunstâncias te desanimam, as obrigações se acumularam e não enxergas nenhuma perspectiva que te entusiasme. Desejas mesmo é que o inferno se declare e se exponha, pois te sentes nele há bastante tempo e, pior, te parece que essa é uma condição que atinge apenas a ti.

Não é não! Teus semelhantes a compartilham, mas não expõem, e quando o fazem surge a violência, fruto da impotência, do silencioso desespero que as almas carregam.

Descansa, toma este período para descansar, te despreocupar, pois, com a alma recuperada, cheia de alegria, adquirirás outra visão.

Até no meio da lama e das fezes a natureza é capaz de fazer brotar flores de rara beleza, trabalha com essa certeza.