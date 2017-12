Lua VAZIA de 24 e 25/8/2014

Das 5h26 de domingo 24-8-14 até 6h33 de segunda-feira 25-8-14, horário de Brasília, a Lua quase NOVA de Leão está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio em quincunce com Urano e sextil com Marte.

Quando tua presença irradiar uma influência tão virtuosa que consigas extrair o melhor de cada pessoa com que te relacionares, então compreenderás o que é um caminho espiritual, até lá te enredarás em estudos complexos, todos muito interessantes, e imagens místicas, mas nada de espírito!

Espírito é a manifestação de alguma graça, e todo ser humano, sem distinção, possui alguma graça.

Se por ventura não és ainda capaz de extrair o melhor das pessoas com que te relacionas, não deves censurar mais ninguém que tua própria alma.

O trabalho espiritual consiste em destruir as barreiras da separatividade para que rios de amor e vida abundante façam, em primeiro lugar, o exercício da limpeza, eliminando limitações e, depois, a mente se eleve e estabilize numa percepção que, agora, está disponível, mas que é completamente desconsiderada, o que nos torna ignorantes da pior espécie, pois somos ignorantes porque queremos sê-lo.

Nós, humanos estamos perdidos e encontrados, estamos mortos e também plenos de vida, somos sábios e ignorantes, estamos, afinal, no duro caminho de regresso ao nosso verdadeiro lar.