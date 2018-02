Lua VAZIA de 23 e 24/9/14

Das 9h15 de terça-feira 23-9-14 até 0h59 de quarta-feira 24-9-14, horário de Brasília, a Lua quase NOVA de Virgem está VAZIA

Nada te obriga a trabalhar e produzir, a não ser a inércia dos dogmas e convencimentos de “como as coisas devem ser”, se prestasses um pouco mais de atenção e valorizasses teus sentimentos, perceberias que o vento que acaricia teu rosto, o aroma das flores que te invade os sentidos e as nuances de cor que o Sol do equinócio provoca, que tudo isso em conjunto agregado ao misterioso influxo da Lua VAZIA te convida a chutares o balde e te dedicares a existir em absoluta despreocupação, sem obrigar-te a cumprir prazos nem tampouco participares da desorientação que facilmente se transforma em violência quando nossa humanidade teima em fazer tudo ser igual a todos os dias, mesmo não havendo espírito para isso.

Não te parece que descansar e ser uma pessoa feliz é uma obrigação maior do que todas as outras?

Certamente, se organizasses teu tempo para que, a cada dois dias, aproveitasses os períodos de Lua VAZIA e colocasses em dia os passeios a museus, parques ou quaisquer outros lugares, o resultado disso seria o de te converteres numa pessoa mais leve, que não perde tanto tempo criticando o mundo nem dando sermões a tudo quanto é pessoa. Isso te faz envelhecer, e Tu precisas o contrário, rejuvenescer estampando um sorriso em teu rosto, só isso.