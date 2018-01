Lua VAZIA de 2 e 3/10/14

Das 13h18 de quinta-feira 2-10-14 até 5h de sexta-feira 3-10-14, horário de Brasília, a Lua QUARTO CRESCENTE de Capricórnio está VAZIA

Abandona toda esperança e rejeita todas as memórias, este é o momento em que levitas entre o nada e a eternidade, que vertigem!

Na iminência de teus queridos planos derem sinal de se desfazerem, aproveita o movimento e te desfaze deles intencionalmente.

Nada será como planejado, nada é como esperado, nada foi como imaginado, poderia haver momento mais criativo do que esse?

O vazio é a tela branca do artista, Tu és a alma que cria e recria o Universo, que não é uma obra acabada, mas em andamento.

Para que gastarias, então, recursos vitais em te agarrares àquilo que não é mais? Segue em frente, com leveza, mas com pulso firme, há muitas outras coisas essenciais para fazeres.

E se o barulho infernal da desorientação alheia começar a te perturbar, não hesites, afasta-te de todas as pessoas conhecidas, encontra um lugar sossegado no qual dedicar-te a imaginar mundos, fundos e todas as maravilhas que quiseres. É assim que começa o processo criativo.