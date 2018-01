Lua VAZIA de 1/7/14

1-7-14 – terça-feira – Das 7h até 18h24, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio retoma progradação.

O verdadeiro amor se manifesta através da sabedoria e a base de sua expressão é o contínuo desabrochar da inclusividade, o desenvolvimento da compreensão e uma crescente percepção daquilo que permanece velado pelas aparências.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não! O amor não é cego, o olhar do amor é mais agudo do que da águia, enxerga além, enxerga mais, e por fazê-lo inclui mais, compreende mais, percebe o que para as pessoas comuns seria um enigma mais difícil de resolver do que o da quadratura do círculo.

Tu precisas de compreensão, em algum lugar há alguém que te compreende ainda que não conheça teu nome, porque ama e enxerga o sofrimento de nossa humanidade, mas também seus potenciais.

Está tudo confuso e estranho agora, mas não te preocupes em demasia, isso seria uma perda de tempo, tal qual tirar conclusões sobre o que acontecer agora.

Deixa estar, deixa ser, coisas boas se desenvolvem por trás das aparências, e se não consegues enxergá-las é porque o amor ainda não te abriu os olhos que realmente veem.

Porém, nada te cobres, não precisas de chicotadas nem de severidade, agora descansa e te despreocupa. Em outro momento despertarás de teu sono depressivo e estarás melhor.