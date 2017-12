Lua VAZIA de 10 e 11/8/14

Das 19h12 de domingo 10-8-14 até 9h55 de segunda-feira 11-8-14, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Aquário está VAZIA

De cada Lua CHEIA que acontece nos treze meses do ano, (doze meses solares, mas treze luas), sairás com um sabor na alma de ter acontecido algo diferente, mas não saberás bem o quê até que te consagres a compreender teu íntimo vínculo com ALGO MAIOR

Enquanto isso não for assim, geralmente haverá irritação e distorção na Lua CHEIA, que é o alarme básico que tua consciência faz soar para te avisar que estás perdendo algo importante, a oportunidade de te converteres numa fonte conectada à abundância cósmica, uma entidade distribuidora de vida abundante.

E se já puseste os pés nesse caminho, mas ainda oscilas, estás em teu momento de maior perigo, pois ainda não te elevaste o suficiente para que aqueles que funcionam em sintonia maior consigam te proteger, e por outro lado, os que vicejam na lama do lixão cósmico querem te destroçar antes de completares tua elevação.

Observa céu e inferno com desapego, nada prefiras, nada desprezes, tua elevação não se alimenta da rejeição ao que é inferior, nem tampouco estacionarias no inferior por odiar o superior, tudo é infinito, o Divino é divino na bosta, o Divino é divino no ouro.

Tua elevação não é uma questão elitista, quando estiveres realmente lá compreenderás que terás de retornar ao inferior, para irradiares tua melhor influência e resgatares aquelas almas que estavam quase lá, mas que pisaram na jaca e escorregaram feio, e amargam agora ressentimentos insondáveis.

Tudo isso e muito mais impede que te identifiques com a normalidade de ter de iniciar uma nova semana útil como se tudo continuasse igual.