Lua VAZIA de 10-7-14

Das 21h19 de quinta-feira 10-7-14 até 0h24 de sexta-feira 11-7-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA

Vai dormir cedo ou pelo menos te recolhe para que as vozes discordantes que se levantam por aí não te atormentem, já terás bastante para suportar com as vozes da tua própria mente, para que irias te expor ainda mais?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melhor não! Melhor te recolhe cedo e lança mão de um bom livro, que a leitura sempre será boa companhia.

Talvez tenhas de fazer esforço para superar a preguiça inicial em relação à leitura, mas vai com firmeza, depois de começar verás como a leitura flui e te perguntarás sobre o porquê de não ler com mais frequência, já que o exercício é tão gostoso.

Além disso, a leitura te ajudará a entrar no sono e a esse ingressarás com algum conteúdo que poderá ser elaborado melhor enquanto dormes, além da vigília perturbadora cheia de vozes discordantes.