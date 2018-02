Das 23h36 de sexta-feira 23-11-12 até 10h19 de domingo 25-11-12, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está VAZIA. No mesmo período, Marte e Saturno em sextil.

É no tempo livre que nossa humanidade revela suas verdadeiras inclinações, é no tempo livre que ela fica despida de todas as máscaras e personagens que é obrigada a assumir enquanto se relaciona civilizadamente com seus semelhantes.

Porém, como nossa humanidade civilizada fez de tudo para ter pouco tempo livre, quando chega a hora de libertar-se não mais sabe como fazê-lo e a inércia dos personagens e máscaras a amarra a situações que não são convenientes durante o tempo livre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por isso, é necessário treinar a mente para que todo e qualquer tempo livre seja devidamente aproveitado, já que é neste e só neste que ela tem a chance de ser quem ela verdadeiramente é.

Todos os períodos de Lua VAZIA são tempos livres, independente de quanto durarem ou em que momento da semana acontecerem.

Você não precisa esperar que seja final de semana, este período em particular coincide com esse, porém, como explicado anteriormente, nada garante que nossa humanidade desfrute os finais de semana como deveria.

A cada dois dias e meio sempre há um período de Lua VAZIA, de duração variável, pois isso depende da posição relativa de todos os planetas do sistema solar, que estão em constante movimento.

A cada dois dias e meio você encontra a chance de treinar sua mente, coração e corpo físico para que, alinhados, sintetizem a verdadeira realidade para que foram criados, desfrutar a vida e se sincronizar com dimensões mais elevadas de vida.

Isso é algo que só poderia acontecer mediante o usufruto da alegria, e esta, por sua vez, é estimulada nos tempos livres.

Um dia chegará, ninguém sabe quando, em que todos os tempos de nossa humanidade serão livres. A partir de então não haverá mais medo, mentira ou morte.