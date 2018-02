22-11-12 – quinta-feira – Das 4h33 até 23h13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Netuno recebe a quadratura de Sol e o trígono de Vênus.

Permita-se a surpresa, você não viu tudo ainda, aliás, o que você viu e que faz você se convencer de ter visto tudo não é absolutamente nada com o que ainda você vai ver.

A vida é mistério, essa afirmação significa que sempre será infinitamente mais o que você não sabe da Vida do que aquilo que pensa saber, porque nem sequer você pode ter certeza que sabe, apenas pensa saber.

Para desfrutar o mistério é imprescindível preservar a capacidade de se surpreender, não sendo necessários efeitos pirotécnicos ou psicodélicos para que a surpresa faça seu trabalho, há momentos maravilhosos que podem ser experimentados através de situações corriqueiras, ou observando a natureza.

A surpresa não vem do fato em si, mas das ilações que você se dispuser a fazer no instante em que fizer contato com a experiência.

Este longo período de Lua VAZIA recheado com aspectos astrológicos de alcance infinito, já que Netuno é o único planeta de nosso sistema solar que mantém contato com outros sistemas solares, pode brindar com experiências inusitadas, mas não necessariamente formais e evidentes, porém, aquelas de ordem subjetiva, muito mais reais do que a realidade concreta.

Viva sua vida normal de uma forma nada normal! Olhe tudo com novos olhos! Permita-se a surpresa!

Fazendo assim, no fim deste período você terá enriquecido sua mente, coração e corpo físico com experiências profundas destiladas de acontecimentos aparentemente banais.

Tudo com leveza, despreocupação e alegria, muita alegria, que é o sentimento fundamental para que o contato com dimensões mais elevadas de experiências seja garantido.