18-11-12 – domingo – Das 3h55 até 10h11, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Capricórnio está VAZIA

Para as pessoas que ficaram na rua até tarde, adentrando madrugada, que a proteção infinita recaia sobre eles e elas, porque estão à própria sorte como resultado de decisões desatinadas.

Para quem foi dormir, melhor, ganhou a chance de viajar longe, muito longe no mundo onírico e se informar, através dessa viagem, do que de mais atual e transcendente está em marcha para o nosso belo e assustado planeta. (Será que vai haver fim do mundo em 21 de dezembro próximo?)

Despertar? Devagar, bem devagar, sem ansiedade, sem preocupação, sem nenhuma necessidade a suprir a não ser a de descansar, aproveitando o domingão e a Lua VAZIA.